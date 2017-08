Democratie wordt verplicht vak in het middelbaar

kv

30/08/17 - 05u40 Bron: Belga

Raymonda Verdyck © belga.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zal vanaf september 2018 het vak burgerschap uitrollen over heel Vlaanderen. Leerlingen zullen over verschillende vakken - denk aan geschiedenis of levensbeschouwing - kennis opdoen over democratie en burgerzin, om kritisch te leren denken en debatteren.