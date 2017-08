Burgerschap wordt verplicht vak in het middelbaar

kv

30/08/17 - 05u40 Bron: Belga

Raymonda Verdyck © belga.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zal vanaf september 2018 het vak burgerschap uitrollen over heel Vlaanderen. Leerlingen zullen over verschillende vakken - denk aan geschiedenis of levensbeschouwing - kennis opdoen over democratie en burgerzin, om kritisch te leren denken en debatteren.

Op dit moment krijgen leerlingen nergens verplichte leerstof over burgerschap. Vlaamse leerlingen hechten dan ook minder belang aan fundamentele democratische rechten, worden minder snel lid van een politieke partij en hebben beperkte politieke interesse.



"We willen jonge mensen leren nadenken", zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck vandaag aan De Morgen. Burgerschap zal zo een integraal deel uitmaken van de leerstof in alle scholen. Er zal in het secundair onderwijs een apart vak voorzien worden.



Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert nu enthousiast op het initiatief. "Het verdient een plaats in de schijnwerpers. Het is ontzettend belangrijk en fundamenteel hoe het GO! hiermee omgaat. Het toont ineens dat het niet op de nieuwe eindtermen hoeft te wachten om met burgerschap aan de slag te gaan."



Ook Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman spreekt van "een belangrijke stap in de goede richting". Zij hoopt ook dat dit het begin is van een veel grondigere hervorming. Meuleman: "Wij pleiten ervoor om burgerschap als vak in te voeren in alle scholen, dus niet enkel in het GO. Kennis van de ethiek van een democratie, de rechten en plichten en normen en waarden binnen onze maatschappij, kunnen debatteren en in gesprek gaan met elkaar... het zijn allemaal interlevensbeschouwelijke competenties die wat ons betreft elke burger zou moeten hebben. Daarom pleiten wij ervoor burgerschap te verankeren in de eindtermen."