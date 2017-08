Getouwtrek over de eindtermen in het onderwijs

EB

29/08/17 - 15u14 Bron: Belga

© thinkstock.

De discussie over de eindtermen in het Vlaamse onderwijs laait opnieuw op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vreest dat de nieuwe eindtermen neerkomen op een "verregaande overheidssturing" en dat de vrijheid van onderwijs wordt ingeperkt. Op politiek vlak krijgt de katholieke onderwijskoepel enkel steun van CD&V.

De N-VA vernietigt het DNA van het katholiek onderwijs Lieven Boeve

De andere meerderheidspartijen N-VA en Open Vld, maar ook oppositiepartijen Groen en sp.a zijn het niet eens met de kritiek vanuit de Guimardstraat. Zij kaatsen de bal terug. Intussen tikt de klok en wordt het met de dag moeilijker om de nieuwe eindtermen zoals gepland op 1 september 2018 in te voeren.



Het kwam de voorbije dagen tot een clash tussen Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de N-VA. Inzet: de eindtermen in het onderwijs, zeg maar de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken. Die eindtermen zijn verouderd en zijn aan vernieuwing toe.



Maar Lieven Boeve vreest voor een grotere politieke inmenging via de nieuwe eindtermen. "Als ik hoor wat er allemaal in moet komen, vrees ik dat de politiek het onderwijs tot op klasniveau aan het betonneren is. Dat de ruimte er niet meer is voor de school om zelf te doen wat goed is voor de leerlingen", zei hij in De Standaard.



N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls counterde die kritiek. "Boeve wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid als bron van vrijheidsberoving, maar gaat te gemakkelijk voorbij aan de uitgebreide leerplannen die zijn eigen koepel maakt naast alle andere documenten, richtlijnen, websites, nieuwsbrieven, studiedagen...", zo schreef Daniëls in een opiniestuk in De Standaard. Waarop Boeve dan weer antwoordde dat "de N-VA het DNA van het katholiek onderwijs vernietigt".



Politiek

Op politiek vlak krijgt Boeve enkel steun van CD&V. De andere meerderheidspartijen en ook oppositiepartijen sp.a en Groen dringen aan op "herkenbare en concrete eindtermen". "Het is helemaal niet de bedoeling de greep van de overheid te vergroten. We willen net de leerkrachten meer vrijhheid geven en hun expertise waarderen. Het is Boeve zelf die een grotere greep wil krijgen. Maar hij respecteert de rolverdeling niet. Wij bepalen als overheid 'wat' men moet kennen en het is aan het onderwijsveld zelf om te bepalen 'hoe' ze dat doen", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.



Ook sp.a-politica Caroline Gennez begrijpt de uitval vanuit de Guimardstraat niet. "Ik snap echt niet waarom Boeve zich aangevallen voelt. Alle andere koepels zijn wel mee. Wij willen alleen de eindtermen actualiseren. Wij willen gewoon dat kinderen ongeacht het net hetzelfde kennen en kunnen. Voor de manier waarop ze dat realiseren blijft er pedagogische vrijheid", aldus Gennez.



Alleen CD&V heeft blijkbaar begrip voor de oproep van Boeve. "Maar wij staan inderdaad vrij geïsoleerd", erkent CD&V-parlementslid Kathleen Helsen. "Wij vinden dat je voldoende ruimte moet geven aan het onderwijsveld om hun expertise in te zetten. Wij willen vertrouwen geven aan de mensen op het veld. De overheid mag minimumdoelen opleggen. Maar je krijgt enkel sterk onderwijs als je sterke mensen hebt en sterke mensen hebben voldoende ruimte nodig", aldus Helsen.



Helsen wijst erop dat coalitiepartner N-VA op andere vlakken altijd aandringt op minder overheidsaansturing, maar in dit geval niet. "In dit debat is het de CD&V die het meeste vertrouwen geeft aan het onderwijsveld en zijn wij het die het minst controlerend willen optreden", zegt de CD&V-politica nog.



Vergadering geannuleerd

Een voor vandaag geplande vergadering tussen de verschillende partijen is geannuleerd. Er wordt gezocht naar een nieuw overlegmoment. Intussen tikt de klokt en wordt het steeds moeilijker om de vooropgestelde timing van 1 september 2018 te halen. Die deadline halen wordt "heel krap", klinkt het.



Gennez: "Daarom doe ik een oproep aan alle betrokken partijen om de strijd en het gekibbel te staken. Laat ons het hebben over de inhoud, de leerlingen en over het verminderen van de planlast".