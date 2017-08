4 op 10 leraars riskeren burn-out

SVEN PONSAERTS

29/08/17 - 04u10

© thinkstock.

Ruim 4 op de 10 Vlaamse leraars lopen een ernstig risico op een burn-out. 13,5% van hen heeft er momenteel zelfs al mee te kampen. Bij andere beroepen schommelt dat percentage tussen de 7 en 10%.

75% van het onderwijzend personeel ervaart stress. Dat is 10 tot 25% meer dan kaderleden, bedienden, arbeiders en ambtenaren. Dat blijkt uit een studie in opdracht van vacature.com, waarvoor onderzoeksbureau iVOX in april tweeduizend werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar heeft ondervraagd.



Ongeveer de helft van de leraars en leraressen voelt zich bovendien geregeld gefrustreerd, gespannen, onzeker en/of lusteloos. Hun meest voorkomende lichamelijke klachten zijn oververmoeidheid, slapeloosheid, nekpijn, hoofdpijn en rugpijn. Meer dan een derde van de ondervraagden geeft aan dat ze daar recent last van hebben gehad.



Gevolg: ruim vier op de tien leraars lopen grote kans op een burn-out. "Dat heeft allereerst veel te maken met hun profiel. Wie lesgeeft, is vaak heel betrokken en ge├źngageerd. Dat maakt hen een kwetsbare groep voor arbeidsgerelateerde stress", legt neuropsychiater Eric Verhaeghen uit. Hij begeleidde al heel wat leerkrachten die kampen met stress. Verhaeghen wijst ook naar het rigide schoolsysteem. "Als het schooljaar gestart is en je wil naar een andere klas switchen of minder uren opnemen, kan dat niet zomaar. Wanneer een leerkracht stresssignalen geeft, wordt dat zelden goed opgevangen. Er is weinig ruimte om daar gepast mee om te gaan." Ten slotte wijst hij erop dat het mogelijk zou helpen als de leerplannen minder strikt zouden zijn. "Leerkrachten krijgen vaak weinig autonomie."



En toch willen velen van hen geen andere job: slechts 5,7% van de leerkrachten is actief op zoek naar een nieuwe uitdaging.