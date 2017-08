Vijfduizend jonge asielzoekers beginnen aan nieuw schooljaar

Door: redactie

28/08/17 - 08u38 Bron: Belga

© photo news.

Ongeveer 5.000 minderjarige asielzoekers beginnen op 1 september aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 2.000 meer dan in september 2016, zo blijkt uit cijfers van Fedasil waar La Dernière Heure vandaag over bericht.

In het kleuteronderwijs beginnen 900 asielzoekers aan het nieuwe schooljaar, in het lager 1.500 en in het middelbaar 2.600. Iets meer dan de helft loopt school in het Franstalig onderwijs.



1.400 niet begeleid

Van de 5.000 nieuwe leerlingen zijn er 1.400 niet-begeleide minderjarigen. De anderen waren in het gezelschap van familie toen ze in België aankwamen. De cijfers evolueren nog, afhankelijk van de aankomsten en vertrekken in opvangcentra.



Kinderen die in een opvangcentrum voor asielzoekers verblijven, zijn verplicht om naar school te gaan. In het algemeen volgen ze les in een school dicht bij hun verblijfplaats.