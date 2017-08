Kleuterjuf slaat noodkreet in open brief aan Crevits: "Al 20 scholen maar nog geen vast werk"

Door: redactie

video Kleuterjuf Isabelle Willem (35) heeft op Facebook een open brief geschreven aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Daarin slaat ze een noodkreet over de situatie van leerkrachten die nu, amper een week voor het nieuwe schooljaar begint, nog steeds niet zeker weten of ze werk zullen hebben of niet. Zelf gaf Willem de voorbije zeven jaar les op liefst twintig scholen, zonder dat ze nu zeker is van vast werk.

U begrijpt absoluut NIET wat het inhoudt om leerkracht te zijn. Kleuterjuf Isabelle aan minister Crevits Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). © Reporters / QUINET. "Laat ik me voorstellen, ik ben Isabelle, een 35 jarige moeder van drie prachtige kinderen, die op haar 25é een carrièreswitch heeft gemaakt. Ik wilde mijn droom laten uitkomen, kleuteronderwijzeres worden. Mijn liefde voor kinderen, mijn zorgende natuur laten groeien en bloeien in een klas met kleuters die ik klaarmaak voor de "echte wereld". Ik wilde een verschil maken in hun jonge leven, een leerkracht zijn waar ze later met veel warme herinneringen aan terug denken", zo opent Isabelle Willem haar open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).



Willem vertelt over haar opleiding en de zoektocht naar werk als jonge leerkracht. "Ik nam aan wat ik maar vinden kon, geen onderscheid makend in de verschillende onderwijsnetten. Ik wilde werken", zo schrfijt de mama van drie. "De realiteit is echter dat elke interim op z'n minst een uitdaging werd. Want hoewel ik genoot van de klas en de kleuters, was de "rompslomp' van organisatie, van scholen, van netten er teveel aan."



"Elk jaar moeten wachten op het verlossende telefoontje : " kan u komen werken in onze school" werkt afstompend. Elke interim je opnieuw moeten bewijzen, aanpassen en flexibel opstellen werkt uitputtend. Elke school leren kennen ,elk met zijn eigen gebruiken en regels, collega's leren kennen, jezelf voorstellen en vooral openstellen, mensen vertrouwen geven, dit alles weegt emotioneel door."