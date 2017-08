Hoger onderwijs gaat migranten tellen

Door: redactie

De Vlaamse universiteiten en hogescholen gaan ten laatste vanaf het academiejaar 2018-'19 registreren hoeveel studenten uit kansengroepen, bijvoorbeeld met een migratieachtergrond, in hun aula's zitten. Daarover is een akkoord bereikt. De Tijd kon een charter dat tussen de verschillende instellingen is onderhandeld inkijken, en bericht er vandaag over.