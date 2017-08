Wat verandert er op 1 september? De belangrijkste wijzigingen in het onderwijs

FT

Het nieuwe schooljaar brengt traditioneel ook een aantal veranderingen met zich mee. Klasse maakte een oplijsting van de belangrijkste. Zo moeten vijfjarigen ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest om toegelaten te worden tot het lager onderwijs, er komen proefdoorlichtingen in de basisscholen en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt.

5-JARIGE KLEUTERS

Kleuters van vijf moeten tijdens dit schooljaar ten minste 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet voldoende aanwezig zijn geweest.



MAXIMUMFACTUUR

De minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt door de index. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 425 euro.



GEVALIDEERDE TOETSEN

Alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten voor ten minste twee leergebieden gevalideerde toetsen afnemen bij alle leerlingen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 moet dat voor drie leergebieden. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg. De overheid zorgt voor een kit, waarin de Interdioscesane Proeven, de OVSG-toetsen en de parallelproeven opgenomen zijn. Lees ook Radicalisering bij kleuters: "Ze noemen klasgenootjes varkens en bedreigen hen met vinger over de keel"

Kleuters van vijf moeten tijdens dit schooljaar ten minste 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om naar het eerste leerjaar over te gaan. © anp.

VREEMDE TALEN

Basisscholen kiezen voortaan zelf of ze starten met vreemdetaleninitiatie Frans, Duits of Engels. De prioriteit van het Frans vervalt dus. Voor leerlingen die de onderwijstaal voldoende beheersen, kan een school voor gewoon lager onderwijs vanaf het derde jaar naast Frans, ook Duits en/of Engels aanbieden.



GETUIGSCHRIFTEN

Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.



EXTRA MIDDELEN NT2

Voor het kalenderjaar worden extra middelen vrijgemaakt zodat extra instromers (naar aanleiding van de vluchtelingencrisis) snel in een NT2-traject kunnen stappen. Vluchtelingen volgen een les Nederlands in Mol. Voor dat type onderwijs worden meer middelen vrijgemaakt. © Vanderveken.

STAGEREGISTRATIESYSTEEM

Vanaf 1 september kunnen alle lerarenopleidingen en secundaire scholen in Vlaanderen gebruik maken van een nieuw stageregistratiesysteem (lerarenstage.be), een digitaal platform waarop zowel de aanvrager voor een stage als het aanbod van stages samen wordt gebracht.



STAGEDAGEN

Stageperiodes worden afgestemd op de arbeidswetgeving. Het maximumaantal les- en stage-uren op dag-, week- en jaarbasis blijft van toepassing. Lesbijwoning in een andere school van gewoon secundair onderwijs, wordt ook mogelijk voor leerlingen uit OV1 en OV2 (dit was al zo voor leerlingen uit OV3 en OV4), en is beperkt tot gemiddeld halftijds. Voor leerlingen van OV1 en 2 kan een stage georganiseerd worden, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. De klassenraad bepaalt de duurtijd.



LEERTRAJECTEN

Het wordt mogelijk flexibele leertrajecten in te richten voor jongeren met hoogbegaafdheid, tijdelijke leermoeilijkheden of tijdelijke leerachterstand (bijvoorbeeld onvoldoende taalkennis). Leerlingen kunnen individuele vrijstellingen krijgen, maar dat moet schriftelijk gemotiveerd worden.



EINDTERMEN AARDRIJKSKUNDE

De basisvorming in de derde graad KSO en TSO wordt uitgebreid met eindtermen voor natuurwetenschappen en vernieuwde eindtermen voor aardrijkskunde.