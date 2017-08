Gerben van 't Hof

video Bloedspetters, afgehakte ledematen en ijzig gegil. Dimitri Goossens (42) krijgt geen genoeg van horror. Nu promoveert de Kalmthoutse filosoof op het genre. "Ik heb altijd al een passie gehad voor wat niet hoort."

Ik zeg niet dat je alle kinderen moet traumatiseren. Je moet ze wel weerbaar maken Dimitri Goossens Eén keer kon hij het echt niet meer aanzien. "Het was bij Jaws. Ik was nog klein en na het zien van die film beleefde ik bange tijden", grinnikt de langharige wetenschapper. "In het zwembad spookte door mijn hoofd dat er haaien konden zitten. Absurd. Je weet dat het nonsens is."



Om Goossens nek bungelt een schedeltje aan een touwtje. Zijn ogen glinsteren als hij vertelt over duistere praktijken."Horror herinnert ons eraan dat het leven moeilijke kanten heeft. Het huis is niet altijd veilig. Moeder is niet zorgzaam, maar een massamoordenaar. Het kind kan een rotzak zijn dat zich hulpeloos voordoet om de boel te saboteren. Horror haalt mensen uit de alledaagse comfortzone. En daar voelen we ons zeer onbehaaglijk bij."



Hakbijlen en lijken

Hakbijlen en lijken zijn zinvol om ons te laten nadenken over de vergankelijkheid van het leven, stelt Goossens. "Zonder horror dreigt ons bestaan te verschralen tot een soort Samson-en-Gertwereld waarin je zelfs gezellig met je hond kunt kletsen. Kinderen wordt wijsgemaakt dat alle diertjes lief zijn en dat alle andere kindjes ook lief zijn. Maar daarmee geef je een verknipt beeld van de werkelijkheid. Ik zeg niet dat je alle kinderen moet traumatiseren. Je moet ze wel weerbaar maken."



Mensen vegen hun kwetsbaarheid steevast onder de mat, vindt de Kalmthoutenaar. "Wie ziek op het werk verschijnt, wordt gevraagd weer naar huis te gaan. De collega's kunnen het niet aanzien, dus wegwezen. De dood komen we al helemaal niet graag onder ogen. We kiezen voor een crematie omdat we niet door de wormen opgegeten willen worden. Nu, laat mij maar rotten in de aarde. Ontbinden hoort bij het leven.'' (lees verder onder video)





Sterke maag

Goossens heeft een sterke maag gekregen na het zien van stapels akelige, bloederige films. De filosoof en historicus is horror zo fascinerend gaan vinden dat het nu onderdeel vormt van zijn promotie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Ik richt me op sacraliteit in choquerende kunst of beeldcultuur over de dood. Iedereen vraagt altijd, wat bezielt jou? Blijkbaar raak ik aan een taboe en word daarmee haast zelf een taboe. Het stoort me niet. Ik heb nu eenmaal een passie voor wat niet hoort, wat cultureel ongemakkelijk ligt. Horror is de beerput van de Westerse cultuur waarin ik graag graaf."



Horrorfilms waren niet altijd zo afschrikwekkend als nu. Klassiekers als Dracula of Frankenstein zijn nogal simpel, zegt Goossens. "Er is een monster, niemand gelooft dat het bestaat, maar dan weet de held van het verhaal iedereen te overtuigen. Het monster wordt bestreden en uiteindelijk overwonnen. Eind goed, al goed."