Zelfs radicalisering bij kleuters volgens intern verslag van Vlaamse school

SVEN SPOORMAKERS

21/08/17 - 03u15

© Thinkstock.

In een school in Ronse slaan de leraren alarm omdat zelfs kleuters er al onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming binnen de islam. Dat staat in een intern document. "Ze noemen andere kinderen 'varkens' en 'ongelovigen'. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen."

In heel Vlaanderen werken scholen hard aan de strijd tegen radicalisering. Zo opende het zogenaamde 'Netwerk Islamexperts' sinds de start van het project in 2016 al 481 dossiers voor scholen die met vragen en problemen zaten. Maar het is de eerste keer dat er bij kinderen op zo'n jonge leeftijd al tekenen opduiken van beginnende radicalisering.



Het interne verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse, dat wij konden inkijken, dateert van afgelopen schooljaar. Onder de titel 'Indoctrinatie bij kleuters' beschrijft de juf het problematische gedrag van kinderen uit haar klas. "Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd", zo begint de opsomming. "Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan."



Maar daar blijft het niet bij. In het verslag gaat het ook over "moordbedreigingen door een kind uitgesproken aan 'ongelovigen'" en "andere kinderen 'varkens' noemen en met de vinger aan de keel bewegingen maken". "Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en ermee lachen", klinkt het.



Lees welke schokkende dingen een van de kleuters zei over Kerstmis, hoe Khalid Benhaddou, de coördinator van Netwerk Islamexperten, het probleem verklaart en wat de overheid eraan wil doen in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.