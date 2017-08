Zoektocht naar een kot al gestart? De goedkoopste vind je in Genk, de duurste in Brussel

FT

15/08/17 - 13u27

In kaart Nog goed een maand voor het nieuwe academiejaar van start gaat, maar studenten zijn nu al massaal op zoek naar een (goedkoop) kot. Huren in Genk blijkt het goedkoopst, met gemiddeld 281 euro per maand. In Brussel betaal je bijna het dubbele. Een overzicht.

Het aantal vierkante meter, de ligging, de staat van het kot, een badkamer of kookvuur op de kamer. Net zoals bij huurhuizen, is ook de prijs van een kot afhankelijk van een aantal factoren. Misschien wel de belangrijkste factor: de stad waar je er eentje wil huren. Bespaarsite Goedkoop.be verzamelde alle prijzen van koten die te huur staan in verschillende steden.



Voor een plek in Genk betaal je gemiddeld 281 euro per maand. Kortrijk en Turnhout volgen op een gedeelde tweede plaats (337 euro per maand). In Brussel betaal je bijna het dubbele als in Genk of 531 euro. Gent is de tweede duurste stad voor een studentenkot.