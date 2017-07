Lezen vervangt huiswerk in basisscholen in Florida

Door: redactie

Geen huiswerk meer voor 20.000 kinderen in basisscholen in Florida. De directrice van de scholengroep vervangt het traditionele huiswerk door 20 minuten lezen. Volgens de directrice zijn de positieve effecten van (luidop) lezen wetenschappelijk aangetoond en is dat bij het traditionele huiswerk niet of amper het geval.

Over de (on)zin van huiswerk, zeker op jonge leeftijd, is al heel wat inkt gevloeid. Heidi Maier, directrice van een scholengroep in Marion County in Florida, voegt daar nu een hoofdstuk aan toe. Zij heeft namelijk beslist om vanaf volgend schooljaar het huiswerk te schrappen in haar basisscholen. In de plaats moeten de leerlingen elke dag twintig minuten lezen.



Maier baseert zich voor haar controversiële beslissing op experts die zeggen dat het traditionele huiswerk voor kinderen in het basisonderwijs weinig of geen effect heeft op de schoolse prestaties. Dagelijks lezen, luidop lezen en voorgelezen worden door een volwassene hebben daarentegen wel wetenschappelijk aangetoonde positieve effecten.



De directrice verwijst onder meer naar de studies van Richard Allington, een expert op het vlak van leren lezen en taalverwerving. "De kwaliteit van het huiswerk dat gegeven wordt, is zo bedroevend dat het beter is om kinderen zelfgekozen boeken te laten lezen ter vervanging van hun huiswerk", aldus Allington.



De circa 20.000 kinderen in de basisscholen van Maier zullen zelf hun boeken kunnen kiezen. Ze krijgen daarbij wel de hulp van hun leerkrachten van de schoolbibliotheken. De kinderen die thuis geen volwassene hebben om hen te helpen bij het lezen - dat zijn dan dezelfde kinderen die ook geen volwassene hebben die hen helpen bij het huiswerk - zullen kunnen rekenen op onder meer vrijwilligers en audioboeken.