Franstalige geneeskundestudenten vinden proef om studies te mogen voortzetten "onwettig"

Bewerkt door: ESA

13/07/17 - 14u53 Bron: Belga

Studenten die meedoen aan het toelatingsexamen arts en tandarts. © belga.

Drie studentenverenigingen zijn naar de Raad van State gestapt tegen de rangschikkingen die worden opgemaakt na de proef die studenten arts en tandarts moeten afleggen om te kijken of ze hun studies mogen voortzetten. De verenigingen zijn van mening dat die rangschikkingen onwettig zijn, omdat ze zich baseren op quota's die eerder door de Raad van State werden geschorst.

Na de bewuste proef zullen de 682 studenten die het best scoorden de studie mogen voortzetten. Van hen kunnen er 176 naar de UCL, 156 naar de ULB, 143 naar de UNamur, 135 naar de Ulg en 72 naar de UMons.



De Fédération des Etudiants Francophones (FEF), het Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (Cium) en de fédération des étudiants de l'ULg (Fédé) trekken tegen de rangschikkingen naar de Raad van State. "We zijn niet gekant tegen een vergelijkend examen. Dat is zelfs beter dan een ingangsexamen", klinkt het. "Maar de huidige beperking is uit de lucht gegrepen." Er is volgens de verenigingen immers een tekort aan artsen.



De studenten verwachten een uitspraak in augustus.