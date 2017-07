1.500 mensen behalen diploma secundair onderwijs via examencommissie

MV

In 2016 hebben 1.500 mensen hun diploma secundair onderwijs behaald via de examencommissie. Dat laat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zondag weten. Er waren 4.054 kandidaten voor de examens. Opvallend: steeds meer kandidaten vinden al binnen het jaar na het verlaten van de schoolbanken de weg naar de examencommissie.

Volgens Crevits is een diploma secundair onderwijs belangrijk met het oog op de toekomst van jongeren. De meeste jongeren halen hun diploma op school, maar er is ook een groep die de kans grijpt om een diploma te halen via de examencommissie en zo een kwalificatie haalt. De examencommissie biedt een flexibele leerweg met een traject op maat, via zelfstudie op eigen tempo.



Vorig jaar waren er 4.054 kandidaten, tegenover 4.284 in 2015. Duizendvijfhonderd kandidaten haalden hun studiebewijs, in 2015 waren dat er 1.087. Zestig procent van de deelnemers is tussen 18 en 25 jaar oud.



Schoolmoe

Schoolmoeheid is de belangrijkste reden om naar de examencommissie te stappen, maar ook een C-attest, familiale of persoonlijke problemen en een gebrek aan motivatie spelen een rol. Er zijn kandidaten die zo snel mogelijk een diploma willen halen of het halen van het diploma willen combineren met werk en gezin. Dertig procent combineert de examencommissie met een job, dertig procent gaat tegelijk naar school.



De gemiddelde doorlooptijd voor het behalen van een diploma via de examencommissie bedraagt vijftien maanden.