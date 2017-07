"Directrice koopt iPhone met geld voor arme leerlingen"

RUTGER LIEVENS EN KURT WERTELAERS

3/07/17 - 05u00

Het Gemeenschapsonderwijs is een onderzoek gestart naar wanpraktijken in een school in Aalst. De directrice zou geld uit een fonds voor arme leerlingen gebruiken om luxeproducten voor zichzelf te kopen.

De directrice van de buitengewone secundaire school De Horizon in Aalst wordt in een anonieme brief aan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) beschuldigd van diefstal.



In de vijf bladzijden tellende brief, die maanden geleden al op het kabinet van de minister en bij de top van het Gemeenschapsonderwijs belandde, wordt zwaar uitgehaald naar Anja D.B. "Er is op onze school een 'beschermcomité' dat dient om de armere en sociaal zwakkere leerlingen te helpen", schrijven 27 leerkrachten en andere personeelsleden. "Het geld komt hoofdzakelijk van eetfestijnen en opendeurdagen."



Audit

Maar het budget wordt amper gebruikt voor de leerlingen voor wie het bedoeld is. "De directrice kocht er een iPhone mee en een laptop voor haar zoon. Maar ook flessen cava en handtassen om leerkrachten te sussen."



Het Gemeenschapsonderwijs zegt dat het de kwestie vandaag op de raad van bestuur zal bespreken. "We gaan een audit doen om deze zware betichtingen te controleren."



