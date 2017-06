Nu ook groepsaankoop voor schoolspullen

BART HUYSENTRUYT

27/06/17 - 05u00

Kaftpapier, potloden, lijmstiften, geodriehoeken: in West-Vlaanderen en Limburg kan je ze vanaf vandaag in groep kopen. De coöperatieve SamenSterker had al ervaring met het samen aankopen van zonnepanelen en elektrische fietsen, maar gaat nu een stapje verder. Een volle boekentas wordt zo tot de helft goedkoper.

Aderlating

"Het is eigenlijk logisch dat we dit organiseren, want voor heel wat Vlaamse gezinnen is 1 september een stevige financiële aderlating", zegt Mathijs Goderis van SamenSterker. "Zeker met meerdere kinderen in huis kan de rekening snel oplopen, zelfs al geldt er in het kleuter- en lager onderwijs een maximumfactuur waarbij ook gratis studiemateriaal wordt voorzien." Daarom mikt SamenSterker vooral op kinderen in het secundair onderwijs, want daar geldt geen maximumfactuur.



