Tweede stemcyclus van start voor Gentse rectorverkiezingen

19/06/17 - 05u40 Bron: Belga

Het overgebleven kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. © belga.

Aan de Universiteit Gent start deze ochtend een tweede stemcyclus van de recotorverkiezing. Er is nog één kandidatenduo, Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, nadat in de vorige stemcyclus geen van de twee kandidatenduo's aan een tweederdemeerderheid was geraakt. De twee stemcyclus is een verkorte procedure: er kan worden gestemd van deze ochtend 8 uur tot morgenochtend 8 uur.