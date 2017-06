Blinde leerkracht geeft les aan autistische kinderen: "Ik hóór het als ze hun hoofd neerleggen"

AMAURY MICHAUX

Hij is blind geboren, maar dat belet hem niet om al 16 jaar les te geven aan de school waar hij vroeger zélf zat. De leerlingen van Geert Maeckelbergh (44) uit Halle zijn kinderen met autisme. "Het is altijd mogelijk om rond een hinderpaal te lopen: dat wil ik hen bijbrengen."

Toen Geert Maeckelbergh zich destijds inschreef aan het Koninklijk Instituut Woluwe (in Sint-Lambrechts-Woluwe), was dat nog gespecialiseerd in het onderwijzen van dove en slechtziende kinderen. Zoveel jaar later ligt de focus van de school in het buitengewoon secundair onderwijs op leerlingen met een autismespectrumstoornis.



Dat Geert er ooit zou terugkeren als leerkracht, stond niet in de sterren geschreven. "Ik zag het mezelf nooit doen, met kinderen bezig zijn", zegt hij. "Toen er een vacature vrijkwam voor leraar Muzikale Opvoeding was het de school die bij mij aanklopte. Omdat ze wisten dat ik naar het conservatorium gegaan was. Na lang nadenken ben ik op de aanbieding ingegaan. Met als voornaamste reden dat ik hier zoveel met muziek bezig kon zijn."



