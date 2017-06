Unicef: "Eén op de drie kinderen in Brussel leeft in relatieve inkomensarmoede"

Bewerkt door: ib

15/06/17 - 01u15 Bron: Belga

Kinderen in een Brusselse school. © photo news.

In Brussel leeft één kind op de drie in relatieve inkomensarmoede. In de geïndustrialiseerde landen in het algemeen is dat het geval voor één kind op de vijf. Dat blijkt uit het rapport 'Bouwen aan de toekomst: Kinderen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in rijke landen' van VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef.