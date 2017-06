Dalende trend in wiskundekennis twaalfjarigen

kv

Er zit een dalende trend in de wiskundekennis van de Vlaamse twaalfjarigen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gaat de zaak verder onderzoeken.

De peiling wiskunde werd in mei 2016 afgenomen bij 5.421 leerlingen uit 190 scholen verspreid over heel Vlaanderen. De peiling ging na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken - voor dit leergebied beheersen. Na voorgaande peilingen in 2002 en 2009 was het de derde maal dat de eindtermen wiskunde in het basisonderwijs werden gepeild.



Uit de resultaten blijkt dat de wiskundekennis op verschillende vlakken achteruit gaat. Zo dalen bijvoorbeeld de resultaten van bijna alle toetsen rond getallen en bewerkingen.