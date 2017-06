Nieuwe methode in kleuterklas helpt kinderen zelf na te denken: "Zeg niet "hang je jas op" maar "je jas ligt op de grond"

INGRID DE VOS

8/06/17 - 05u00

Zwijg. Ga zitten. Doe dit. Laat dat. Je hoort het de kleuterjuffen in twee Aalsterse kleuterscholen nog amper zeggen. In plaats van alles te verbieden of gebieden, worden de kinderen gestimuleerd om zélf uit te zoeken wat ze best kunnen doen.

"Hang je jas aan de kapstok."

"Trek je schoenen uit."



Nee, in kleuterscholen De Notelaar en de Regenboog in Aalst zeggen ze het liever zo:



"Je jas ligt op de grond."

"Je staat met je schoenen op het tapijt."



Want hoe jonger je leert om zelf juiste conclusies te trekken, hoe beter je dat in je latere leven zal doen, redeneren de schooltjes. "Dat klopt ook", zegt Sanne Feryn, docente kleuteronderwijs. "Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor zelfsturing, is het meest kneedbaar bij 4-5-jarigen. Op die leeftijd leren kinderen zich focussen, weerstaan aan afleiding, hun beurt afwachten, opdrachten onthouden en doorzetten. Die vaardigheden ontwikkel je verder in je hele schoolloopbaan en zelfs nog als jongvolwassene, maar bij kleuters zie je de meest spectaculaire groei."



