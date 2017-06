Zeg niet "hang je jas op" maar "je jas ligt op de grond"

INGRID DE VOS

Zwijg. Ga zitten. Doe dit. Laat dat. Je hoort het de kleuterjuffen in twee Aalsterse kleuterscholen nog amper zeggen. In plaats van alles te verbieden of gebieden, worden de kinderen gestimuleerd om zélf uit te zoeken wat ze best kunnen doen.

"Hang je jas aan de kapstok." "Trek je schoenen uit." Nee, in kleuterscholen De Notelaar en de Regenboog in Aalst zeggen ze het liever zo: "Je jas ligt op de grond." "Je staat met je schoenen op het tapijt." Want hoe jonger je leert om zelf juiste conclusies te trekken, hoe beter je dat in je latere leven zal doen, redeneren de schooltjes. "Dat klopt ook", zegt Sanne Feryn, docente kleuteronderwijs. "Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor zelfsturing, is het meest kneedbaar bij 4-5-jarigen. Op die leeftijd leren kinderen zich focussen, weerstaan aan afleiding, hun beurt afwachten, opdrachten onthouden en doorzetten. Die vaardigheden ontwikkel je verder in je hele schoolloopbaan en zelfs nog als jongvolwassene, maar bij kleuters zie je de meest spectaculaire groei."

Veel moeite

Sanne heeft zelf nog als kleuterleidster gewerkt. "Het viel me op dat enkele kindjes - veelal uit kansarme gezinnen - de grootste moeite hadden om controle te krijgen over hun gedrag en emoties. Vergeefs heb ik gezocht wat ik voor hen kon doen. Toen ik als pedagoge aan de slag ging aan de Odisee-hogeschool, kon ik de kwestie onderzoeken. De mate waarin die zogenaamde 'executieve functies' van een kind ontwikkeld zijn, blijkt een graadmeter te zijn voor succes op school en later in de maatschappij. Alleen: als hun emoties hen overrompelen, kunnen kinderen niet optimaal functioneren. Opgroeien in armoede of met geweld of emotionele verwaarlozing zorgt voor zo veel stress dat de normale neurologische ontwikkeling wordt afgeremd. Wie als kind lager scoort op zelfregulering, loopt een groter risico om zonder diploma uit te stromen, minder goed in z'n vel te zitten, zelfs een groter risico om financieel zijn zaken niet op orde te krijgen."



Sanne nam de literatuur door, maar vond nergens hoe je het tij voor kansarme kinderen kan keren in het kleuteronderwijs. Samen met professoren Dieter Baeyens en Jantine Spilt van de KU Leuven werkte ze dan maar zelf een plan uit. "Ik train kleuteronderwijzers om de zelfsturende vaardigheden bij de kindjes te stimuleren. Hoe ze de kleuter aanspreken, is maar één deel van de formule. We reiken ook spelletjes aan waarbij kleuters hun impulsen onder controle leren houden: bijvoorbeeld stoppen met bewegen als de muziek ophoudt. Als je de kleuters bij een gezelschapsspel doet onthouden wie er aan de beurt is, vergroot je hun werkgeheugen. We leren de kindjes de 'stop-denk-doe'-strategie toe te passen als ze met een nieuw of complex probleem worden geconfronteerd. Zijn ze boos, dan is er een knuffel in de klas aan wie ze kwijt kunnen wat er scheelt. Waarna ze weer baas worden over hun gedrag. Niet alleen kansarme kinderen, maar alle kleuters hebben baat bij het stimuleren van deze vaardigheden."