"Verbied 'dampen' op school"

Experts vragen dat scholen de e-sigaret expliciet verbieden. Volgens de wet valt 'dampen' onder het rookverbod, maar leerlingen proberen het slim te spelen: "Ik rook toch niet? Ik damp."

"Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod": die zin komt in steeds meer schoolreglementen voor. Want ook al is de e-sigaret evengoed wettelijk verboden, toch willen directies discussies en conflicten vermijden. "Leerlingen probeerden te ontkomen aan sancties door te zeggen: ik rook niet, want dit is geen sigaret", klinkt het bijvoorbeeld in het PTI in Eeklo.



Verboden

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) heeft al vaak vragen gekregen van scholen over hoe ze met het fenomeen moeten omgaan. Daarom zet de organisatie in een bericht aan de schooldirecties de puntjes op de i. "Het rookverbod geldt niet enkel voor producten op basis van tabak, maar ook voor 'soortgelijke' producten. En ook al bevatten de e-sigaret en de shisha-pen geen teer, tabak of andere kankerverwekkende stoffen, ze zijn dus bij wet verboden", zegt tabaksexpert Stefaan Hendrickx.



Het VIGeZ maant scholen aan het verbod op dampen uitdrukkelijk in het reglement te zetten. "De e-sigaret kan een opstapje zijn naar tabak. Door kinderen en jongeren vertrouwd te maken met het ritueel en de handeling van roken, wordt de stap naar een nicotineverslaving veel kleiner. De e-sigaret kan roken bij jongeren weer normaliseren."



