Foutje op examen Carl Devos: het antwoord is 20 keer A

LDL

2/06/17 - 04u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© Foto BELGA.

Met stijgende verbazing hebben de rechtenstudenten aan de UGent vorige woensdag hun examen politicologie afgelegd. Bij de meerkeuzevragen was het juiste antwoord wel erg vaak optie A. Of liever: het was áltijd A. Professor Carl Devos geeft toe dat er iets misgelopen is. Dat zit zo. Om fraude te voorkomen, krijgt elke student de vragen normaal in een andere volgorde. Ook de antwoorden worden door elkaar geklutst. "Maar een medewerker is vergeten om iets aan te vinken in het informaticasysteem, waardoor de antwoordmogelijkheden niét gemixt werden. Sommige studenten hadden dat door en stevenen af op een uitstekende score." Al bestond de helft van het examen wel uit open vragen.