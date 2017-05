Zeven op de tien studenten willen elkaar niet belasten met problemen in examenperiode

Bewerkt door: jv

31/05/17 Bron: Belga

Zeven op de tien studenten willen hun medestudenten tijdens de examenperiode niet belasten met hun problemen. Dat blijkt uit een enquête van Teleblok bij 731 studenten. De raad van Teleblok aan studenten is daarom duidelijk: trek je niet terug, sluit je niet op, maar sla eens een praatje met medestudenten of lucht je hart bij een goede vriend of vriendin.