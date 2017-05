Steeds meer scholen bieden vakken aan in andere talen

Bewerkt door: mvdb

Vanaf 1 september 2017 kunnen 21 nieuwe scholen een aantal vakken aanbieden in een andere taal. Via Content and Language Integrated Learning (CLIL) krijgen leerlingen niet-taalvakken zoals wiskunde of biologie aangeleerd in het Frans, Engels of Duits.

Vlaanderen is daarmee gestart op 1 september 2014. Volgend schooljaar zullen in totaal 81 scholen in Vlaanderen CLIL aanbieden. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De CD&V-minister hoopt dat het aantal CLIL-scholen nog zal stijgen.



Sinds 1 september 2014 kunnen scholen een aantal vakken zoals geschiedenis, economie, chemie en wiskunde in een andere taal aanbieden. Er werd toen gestart met 24 scholen en sindsdien zijn er elk jaar scholen bijgekomen. Op 1 september 2017 springen nog eens 21 bijkomende scholen op de CLIL-kar, goed voor zo'n 2.000 leerlingen.



Het gaat om zeven scholen in West-Vlaanderen, zeven in Oost-Vlaanderen, vier in Antwerpen, twee in Vlaams-Brabant en één in Brussel. In negen gevallen worden niet-taalvakken in Engels en Frans gegeven, in acht gevallen enkel Engels en vier enkel in het Frans. In totaal zullen in september 81 scholen in Vlaanderen CLIL aanbieden.



Volgens minister Crevits biedt CLIL een "duidelijke meerwaarde". "Terwijl leerlingen een niet-taalvak leren, versterken ze hun taalvaardigheid in een andere taal", klinkt het. Crevits: "Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Vakken in een andere taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt."