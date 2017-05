Frankrijk helpt Vlaamse leerkrachten om kwaliteit van Franse lessen te verbeteren

Bewerkt door: mvdb

29/05/17 - 18u43 Bron: Belga

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Frans ambassadeur in België Claude-France Arnould ondertekenen de samenwerking. © photo news.

Vlaanderen gaat samenwerken met Frankrijk om de kwaliteit van de Franse lessen in het Vlaamse onderwijs te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en de ambassadrice voor Frankrijk in België Claude-France Arnould hebben daarover vandaag in het Lycée Français International van Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Door de samenwerkingsovereenkomst zullen Vlaamse leerkrachten vormingsstages in Frankrijk kunnen volgen. Het uitwisselen van leerlingen zal meer aangemoedigd worden en de twee erkende Franse lycea in België (Antwerpen en Brussel) zullen didactisch materiaal delen met Vlaamse scholen via het platform KlasCement.



"Geen Frans durven spreken"

De overeenkomst is drie jaar geldig en is volgens Crevits nodig omdat de taalkennis van Vlaamse leerlingen erop achteruitgaat. "Ik hoor regelmatig dat leerkrachten zelfs geen Frans meer durven spreken in de les, terwijl je een taal echt niet onder de knie krijgt door gewoon woordenschat en grammatica te studeren", zegt ze. "Door deze samenwerking met Frankrijk krijgen leerkrachten die op zoek zijn naar geschikte lesmiddelen toegang tot meer materiaal." Lees ook Quiz: hoe is het gesteld met uw kennis van het Frans?

