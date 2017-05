"Studentes, kom met mooi décolleté naar proclamatie"

KV

Op de Franstalige ULB-universiteit woedt een seksisme-rel nadat de faculteit Geneeskunde vrouwelijke studenten heeft opgeroepen om "met een mooi decolleté" op de proclamatie te verschijnen.

De laatstejaarsstudenten kregen de volgende mail van het secretariaat: "Mijn collega's en ikzelf verwachten u om 13h aan de achterkant van auditorium Paul Emile Janson (...) Gelieve daar op tijd te zijn. Vanuit esthetisch oogpunt raden wij de jongedames aan om een jurk te dragen alsook een mooi decolleté en de heren een kostuum. Uiteraard, beste dames, is deze instructie niet verplichtend."



De mail oogst verontwaardiging op sociale media. ULB-woordvoerder Nicolas Dassonville verontschuldigt zich. "Het gaat hier overduidelijk om een ongepaste mail die in strijd is met de principes van de ULB. Vandaar dat de decaan intussen al een mail heeft gestuurd naar de studenten om zich in naam van de faculteit te verontschuldigen."