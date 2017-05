Bijna 1 op 10 Vlaamse leerlingen heeft onvoldoende financiële vaardigheden

Door: redactie

In Vlaanderen heeft 8,7 procent van de leerlingen het basisniveau van financiële geletterdheid niet. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld niet de waarde van een budget herkennen. Dat bijna één op de tien van de 15-jarige leerlingen onvoldoende financiële vaardigheden bezit om volwaardig te participeren aan de samenleving is vanuit maatschappelijk oogpunt ontoelaatbaar, meldt denktank Itinera.

De cijfers komen uit het PISA-onderzoek, de driejaarlijkse internationale studie die de leesvaardigheid en de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid test van 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen. De resultaten van PISA worden morgen/woensdag bekendgemaakt. Itinera maakt dinsdag al een reflectie over de noodzaak van financiële educatie en brengt de gevolgen van lage financiële educatie in kaart.



Vlaanderen scoorde in de internationale studie lang niet slecht, benadrukt Itinera. Van de 15 bevraagde regio's scoorde Vlaanderen na Shanghai (China) het beste. "De gemiddelde Vlaamse leerling kon zijn/haar inzicht in de meest gebruikte financiële termen, begrippen en producten toepassen op situaties die relevant zijn voor hem en kan in beperkte mate de gevolgen van een financiële beslissing inschatten", zegt Kristof De Witte, onderzoeker aan de KU Leuven.



Eén op de vijf Vlaamse leerlingen scoorde bovendien in het hoogste vaardigheidsniveau. "Deze leerlingen kunnen de begrippen ook toepassen op situaties die slechts op de lange termijn voor hen relevant zijn. Gegeven de vergrijzing en pensioenhervormingen, de toenemende moeilijkheidsgraad en mogelijkheden van financiële dienstverlening is dit een goede zaak", aldus De Witte.



Niettegenstaande de sterke gemiddelde prestaties zijn de onderlinge verschillen in België volgens Itinera groter dan in andere landen. "Hierbij spelen vaak de socio-economische achtergrond van mensen een rol. Dat geeft aan dat het belangrijk is om financiële educatie op school te voorzien. Hierbij moet er voldoende aandacht zijn voor jongeren uit sociaal zwakkere groepen die thuis minder in contact komen met financiële socialisatie. Financiële educatie op school verzekert dat alle jongeren worden bereikt", benadrukt de onderzoeker.