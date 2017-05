Partijen bereiken akkoord over ondersteuningsmodel M-decreet

Door: redactie

18/05/17 - 17u52 Bron: Belga

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke noden in het gewone onderwijs. Dat nieuwe model moet ingaan vanaf 1 september 2017.

Treurig schouwspel

Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de middelen door die verdeling onvoldoende terecht dreigen te komen bij de leerlingen met de grootste noden. Maar minister Crevits verdedigt de verdeling omdat ze bewust wil afstappen van de pure medische benadering. De redenering is dat ook veel kinderen zonder attest of label extra ondersteuning nodig hebben.



Crevits: "Elk kind met een zorgnood, ook een kind dat niet het juiste attest heeft, moet een antwoord krijgen. Op die manier vermijden we de jacht op attesten."



Eerder deze week was er al discussie over de winnaars en verliezers van het akkoord, waarbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dan uit de bus kwam als grote winnaar en het GO! als verliezer. Groen-politica Elisabeth Meuleman herhaalde die stelling ook, maar werd tegengesproken door leden van de meerderheid. "Er mag hier maar één grote winnaar zijn en dat is het kind", aldus CD&V-parlementslid Kathleen Helsen.



N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls betreurt het "gehakketak" tussen de koepels van de voorbije dagen. "Dat is een schouwspel dat we niet graag zagen. Het M-decreet moet gaan over de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten op de klasvloer."



Met het nieuwe model willen de meerderheidspartijen ook de samenwerking over de netten heen stimuleren. Het is niet de bedoeling dat elk net zich terugplooit op zichzelf en enkel werkt met eigen netwerken. Dat zou ook weinig efficiënt zijn.



Het is een nagel waar vooral Open Vld-parlementslid Jo De Ro al langer op klopt. Hij is dan ook tevreden dat netoverstijgend werken in het bereikte akkoord "de norm" wordt. Voor het officieel onderwijs (GO!, OVSG en POV) bevat het akkoord zelfs concrete afspraken om per logisch regionaal gebied te werken met één ondersteuningsnetwerk.



Sp.a-parlementslid Caroline Gennez ziet wel nog hindernissen voor die netoverstijgende samenwerking. Zij verwees naar een directeur van een katholieke school die wel netoverstijgend wil werken, maar niet mag van de Guimardstraat.



Omwille van de vrijheid van onderwijs kunnen scholen niet verplicht worden over de netten heen samen te werken. Maar bedoeling is dat scholen tegen 30 juni laten weten hoe zij in de huidige regeling samenwerken en bij welk netwerk ze in het volgende schooljaar willen aansluiten. Als dan zou blijken dat er veel scholen uit bestaande netoverstijgende samenwerkingen zouden stappen, is dat mogelijk wel een teken.



Groen-politica Elisabeth Meuleman had tot slot nog kritiek op de timing. Dat er nu pas een akkoord is over een nieuw ondersteuningsmodel dat al op 1 september in werking moet treden, bestempelt ze als "hallucinant en geen goed beleid".