"Het is vijf voor twaalf voor kleuterscholen": tekort aan werkingsmiddelen teistert niet alleen lager onderwijs

16/05/17 - 21u50 Bron: Belga

Ter illustratie. © Borgerhoff.

"Kleuterscholen krijgen 33 procent minder werkingsmiddelen dan lagere scholen. Wij eisen een gelijkschaling." Dat zegt Guido Sauwens, voorzitter van de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen. Vandaag raakte bekend dat lagere scholen hun koopkracht sinds 2009 fors zien dalen.

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen, die de 3.000 kleuterscholen in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, is verwonderd dat de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve "niet spreekt over de stiefmoederlijke behandeling van het kleuteronderwijs". Dat zegt de werkgroep in een reactie op een nieuw onderzoek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waaruit blijkt dat de koopkracht van - vooral - de lagere scholen is gedaald door besparingen en de snelle groei van het leerlingenaantal. Op termijn zullen ook middelbare scholen het slachtoffer worden.



Volgens de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen is de situatie nog nijpender voor de kleuterscholen. "We zijn verwonderd dat Boeve niet spreekt over de stiefmoederlijke behandeling van het kleuteronderwijs", zegt voorzitter Guido Sauwens. "Kleuterscholen krijgen namelijk 33 procent minder werkingsmiddelen dan het lager onderwijs. De koopkracht in de kleuterscholen is dus voor 44 procent ondergewaardeerd."



Volgens Sauwens moet er dan ook eerst werk gemaakt worden van de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter- en het lager onderwijs. "Voor de kleuterscholen is het 5 voor 12", besluit hij.