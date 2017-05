15.000 ton asbesthoudende materialen in scholen: Vlaamse regering maakt 7,5 miljoen euro vrij voor

Bewerkt door: ADN

12/05/17 - 15u17 Bron: Belga

asbest De Vlaamse regering maakt 7,5 miljoen euro vrij voor de versnelde verwijdering van asbest uit scholen. Dat hebben de Vlaamse ministers voor Onderwijs Hilde Crevits en Leefmilieu Joke Schauvliege bekendgemaakt.

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor de scholen gaat het om zo'n 15.000 ton. Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, zo wordt beklemtoond.



2040

De Vlaamse regering engageerde zich eerder al om Vlaanderen 'asbestvrij' te maken tegen 2040. Scholen, publieke overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en de land- en tuinbouw komen eerst aan bod. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM is de regisseur en maakt voor elke doelgroep een plan van aanpak op.



Inventaris

Voor het onderwijs is er nu een budget van 7,5 miljoen euro extra voorzien om alle asbesthoudende materialen op school te verwijderen. Er zal daarbij eerst een inventaris opgemaakt worden bij 300 scholen die zich vrijwillig hebben opgegeven.



20 dringende dossiers

Uit de eerste - voorlopige - resultaten blijkt dat er 20 dringende dossiers te zijn. Die scholen zullen als eerste aangepakt worden. De definitieve resultaten van de inventarisstudie worden tegen de zomer 2017 verwacht. Tegen 2017 wil OVAM een volledig afbouwplan voor asbest voor alle scholen in Vlaanderen en Brussel voorleggen.