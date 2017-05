School die Moederdag afschafte, komt in politiek stormpje terecht

EB

Onderwijsminister Hilde Crevits: "Moeders & vaders. Laat ze ons koesteren, meer dan ooit. En ja, ook hun dag". © belga.

'Singelijn', een kleuter- en lagere school uit Sint-Lambrechts-Woluwe, is in een politiek stormpje beland na het bericht dat er dit jaar geen cadeaus voor Moederdag zouden worden gemaakt. De kleuter- en lagere school uit Sint-Lambrechts-Woluwe doet dit "omwille van diversiteit in families en culturen". "Laat ons vaders en moeders koesteren, meer dan ooit", reageert minister van Onderwijs Hilde Crevits intussen.

De directie van 'Singelijn' stuurde woensdag een bericht naar de ouders met de mededeling dat de kinderen geen knutselwerkje zullen maken voor Moederdag. Ook voor Vaderdag zal er niets gemaakt worden. "We speelden al langer met dat idee. Ook al omdat steeds meer kinderen gescheiden ouders hebben. Sommigen hebben twee moeders of twee vaders, anderen hebben dan weer geen papa of mama meer", zegt directeur Dominique Paquot. "Dat zadelt veel kinderen met nogal wat stress op".



Naast de afkeurende reacties van vele ouders, roert ook de politiek zich. Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen, was de eerste om op Twitter de trom te roeren. "Hebben we integratie dan echt helemaal opgegeven? Dit is geen uiting van respect. Wel van lafheid", luidde het.



Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) liet zich intussen ook niet onbetuigd. "Moeders & vaders. Laat ze ons koesteren, meer dan ooit. En ja, ook hun dag", klinkt het vandaag op Twitter.



Bart Tommelein, viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie doet ook zijn duit in het zakje. "Ik kan me toch niet voorstellen dat iemand of een gemeenschap problemen heeft met vieren van mama of papa. Wat een totaal ongelukkig signaal", meldt hij via Twitter.



"Politiek-correcte dwaasheid in het kwadraat!" noemt de fractie van Vlaams Belang in het Brussels Parlement de demarche van de school. "Het lukt al aardig, die integratie".



In een gesprek met De Morgen zegt de directeur van de school de emotionele impact van zijn beslissing te hebben onderschat. Hij ontkent echter dat die iets met religie te maken zou hebben, maar wijst onder meer op het grote aantal kinderen in onconventioneel samengestelde gezinnen.