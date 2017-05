Vanaf 2018 numerus fixus en aparte toelatingsproef voor arts en tandarts

EB

Vanaf het academiejaar 2018-2019 zal de toelatingsproef voor arts en tandarts er in Vlaanderen helemaal anders uitzien. Er zullen niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding, er komt ook een numerus fixus en een aparte proef voor artsen en tandartsen. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Eind april kwam er een doorbraak in het aanslepende dossier van de artsenquota. De federale regering keurde toen een nieuwe regeling goed over het aantal artsen dat er jaarlijks mag bijkomen.



Het probleem is gekend. Door het ontbreken van een toelatingsproef voor de opleiding geneeskunde aan Franstalige kant is er daar een overschot aan artsen ontstaan. Dat terwijl er aan Vlaamse kant al langer gewerkt wordt met een instroombeperking via een toelatingsexamen. Er is nu een akkoord waarbij er aan Franstalige kant ook een toelatingsproef komt en waarbij het overtal aan Franstalige kant geleidelijk wordt afgebouwd. Aan Vlaamse kant is er dan weer ruimte voor 1.040 bijkomende artsen.



Voor het academiejaar 2017-2018 verandert er aan Vlaamse kant niets, maar vanaf het academiejaar 2018-2019 wordt er een en ander aangepast. Zo komt er een numerus fixus waarbij de best gerangschikte deelnemers aan de opleiding zullen kunnen starten. In het huidige systeem is men geslaagd of niet geslaagd. In de toekomst zal enkel een vast aantal best gerangschikten een 'ticket' voor hun opleiding krijgen.



Voor het academiejaar 2018-2019 gaat het in totaal om 1.239 starters. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1.081.