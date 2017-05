Crevits: "Taakbelasting van leraren moet omlaag en ik werk eraan"

bewerkt door: sam

10/05/17 - 18u56 Bron: Belga

Minister Crevits. © photo news.

onderwijs Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil dat de globale taakbelasting van leraren vermindert. Dat zegt ze in een reactie op een nieuw SERV-rapport waaruit blijkt dat onderwijspersoneel steeds meer stress en werkdruk voelt. Crevits wijst er ook op dat onderwijs op verschillende punten het beste scoort van de hele arbeidsmarkt.

Crevits verzekert dat ze werkt aan de taakbelasting van de leraren. Via een onderzoek wil ze vooreerst zicht krijgen op het volledige takenpakket van leerkrachten en de tijd die ze aan deze taken besteden. Met de sociale partners bekijkt ze intussen welke andere loopbaanmaatregelen daarnaast nog een positieve impact zouden kunnen hebben op de lerarenloopbaan, klinkt het.

Werkdruk en emotionele belasting

© thinkstock.

Het onderwijs doet het op vlak van werkdruk trouwens "nog steeds beter dan het algemene gemiddelde" op de arbeidsmarkt, merkt Crevits op. Ze wil de werkdruk echter niet als iets afzonderlijks bekijken, maar in samenhang met emotionele belasting.



"Onderwijs is een contactberoep: leerkrachten nemen dan ook vaak de zorgen en problemen van kinderen mee naar huis", beseft ze. "In de discussie van de zware beroepen hebben we gepleit om de emotionele belasting ook op te nemen als criterium. Deze cijfers tonen dat dit voor onderwijs geen onterechte vraag is."