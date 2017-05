Amper helft van leerkrachten ziet zich doorgaan tot pensioen: "Hoog tijd om het over andere boeg te gooien"

Bewerkt door: SPS, ADN

Nog slechts de helft van het Vlaamse onderwijspersoneel ziet zichzelf tot aan het pensioen doorwerken in zijn of haar huidige job. Tien jaar geleden was dat nog bijna drie kwart. Over dezelfde periode daalde ook het aantal mensen in de sector met een "werkbare" job, zo blijkt uit een nieuw rapport van de SERV.

De Vlaamse sociale partners toetsen de werkbaarheid van jobs aan vier criteria: psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de balans werk-privé. Volgens die definitie heeft iemand een "werkbare" job als hij of zij niet voor alle vier dimensies knelpunten signaleert.



In 2007 benaderde de werkbaarheidsgraad in het Vlaamse onderwijs het streefdoel van 60 procent, maar dat percentage is intussen teruggevallen tot nog 52,5. Het onderwijs scoort daarmee wel nog steeds beter dan het globale cijfer voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Werkstress Vooral werkstress en de combinatie werk-privé blijken verantwoordelijk voor de daling. Zo heeft 18,4 procent van het onderwijspersoneel problemen met de combinatie van werk en privé, terwijl vier op de tien geconfronteerd met werkstressklachten. In 2004 was dat nog respectievelijk 14,9 procent en 32,4 procent. Voor 13,7 procent is de situatie acuut-problematisch en is sprake van burn-outsymptomen.

Verhoogde pensioenleeftijd Intussen plaatst zowat de helft van de leerkrachten vraagtekens bij de haalbaarheid van de recent verhoogde pensioenleeftijd, terwijl in 2007 nog bijna 73 procent van het onderwijspersoneel doorwerken in hun huidige job tot de pensioenleeftijd haalbaar achtte. Tegelijk blijkt de groep die vragende partij is voor aangepast werk - denk aan lichter werk of minder uren - om langer te kunnen werken, bijna verdubbeld van 24 procent in 2007 naar 46 procent nu.

Ook positieve evoluties Het SERV-rapport brengt tot slot ook enkele positieve evoluties aan het licht. Zo kan het onderwijs op vlak van leermogelijkheden voor het personeel en werkbetrokkenheid of motivatie wel een positief rapport voorleggen. Voor deze werkbaarheidsdimensies haalt de sector veruit de meest gunstige scores op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Sp.a: "Hoog tijd om het over andere boeg te gooien" "Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang" Oppositiepartij sp.a maant Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) aan om dringend werk te maken van de hervorming van de lerarenloopbaan, nu uit een nieuw SERV-rapport blijkt dat leerkrachten steeds meer stress en werkdruk voelen.



"Helaas is het geen verrassing dat slechts de helft van de leraren en directeurs zichzelf tot zijn pensioen ziet doorgaan", reageren parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe. "Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang."