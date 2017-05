Nooit eerder waren er zo veel chronische spijbelaars

Bewerkt door: LB

10/05/17 - 06u42 Bron: Belga

Onderwijsminister Hilde Crevits belooft beterschap met haar spijbelactieplan. © photo news.

Het aantal leerlingen dat chronisch spijbelt, heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) belooft beterschap met haar spijbelactieplan.

In het schooljaar 2015-2016 waren 17.505 kinderen meer dan dertig halve dagen afwezig, of 1,9 procent van alle leerlingen. Het deeltijds beroepsonderwijs spant de kroon met maar liefst 48,5 procent spijbelaars.



Gedrags- en psychologische problemen

Voor een deel is dat te verklaren omdat scholen simpelweg beter registreren. Maar er is meer aan de hand. Minister Hilde Crevits verwijst naar het jaarverslag van de CLB's, waaruit blijkt dat jongeren steeds vaker met complexe gedrags- en psychologische problemen kampen.



Sinds dit schooljaar moeten scholen al na vijf halve dagen afwezigheid het CLB inschakelen. Een maatregel uit het spijbelactieplan van ­Crevits, dat ze twee jaar geleden voorstelde. Volgens de minister is het nu nog te vroeg om de effecten van dat plan in de cijfers te zien. "Voorzichtige eerste indicaties in december waren wel hoopgevend", zegt haar woordvoerster.