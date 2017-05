Luc Sels verslaat Rik Torfs en wordt de nieuwe rector van de KU Leuven

Door: redactie

9/05/17 - 21u52 Bron: Belga

Rik Torfs feliciteert Luc Sels. © Twitter.

Luc Sels heeft de rectorverkiezing aan de KU Leuven gewonnen. Hij versloeg Rik Torfs. Vanaf 1 augustus is Sels de nieuwe rector aan de KU Leuven en dat voor een periode van vier jaar.

De overwinning van Sels is een verrassing en bovendien erg nipt. Hij versloeg tijdens de stembusgang uittredend rector Rik Torfs met een miniem verschil van enkele tientallen stemmen. Sels neemt als rector de fakkel over van Torfs op 1 augustus en dat voor een periode van vier jaar.



De kiescampagne verliep tot afgelopen vrijdag rustig en sereen met twee kandidaten van wie de programma's inhoudelijk niet zoveel van mekaar verschilden en die hoffelijk debatteerden. De sfeer werd plots bitsig toen Sels bij de Verkiezingscommissie van de KU Leuven het feit aankloeg dat Jos Vaesen, directeur-generaal van de rectorale diensten, een mail verstuurd had naar een vicerector waarin hij opriep om een volmacht te bekomen van 'betrouwbare' professoren die in het buitenland verblijven.



Dinsdag was er dan een incident omdat voorzitter Herman Daems tegen de wil van de kiescommissie in aan de kiesgerechtigden een mail verstuurde met een afsluitende tekst van enkel Rik Torfs. De studentenvertegenwoordigers namen hierop ontslag uit de commissie.



Luc Sels (50) is socioloog en al sinds 8 jaar de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hij studeerde af aan de KU Leuven in 1989 als licentiaat sociale wetenschappen. In 1996 werd hij docent aan deze faculteit en sinds 2004 is hij er gewoon hoogleraar. Aan de KU Leuven was hij sinds 2013 rectoraal adviseur Integratie. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, voorzitter van het Vlaams partnerschap Duaal Leren en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.



Hoeveel macht heeft een rector nu echt? En waarom is er zoveel heisa om een rectorverkiezing? U leest het hele verhaal in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.