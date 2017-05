Rectorverkiezingen KU Leuven: Luc Sels dient klacht in

Door: redactie

6/05/17 - 05u01 Bron: Belga

Luc Sels tijdens een debat met Rik Torfs © Vertommen.

De Leuvense kandidaat-rector Luc Sels heeft een klacht ingediend wegens "ontoelaatbare gedragingen" tijdens de campagne. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Sels noemt het "onrechtmatig" dat Jos Vaesen, een nauwe medewerker van rector en kandidaat Rik Torfs, een mail rondstuurde met een lijst van professoren die op de dag van de verkiezingen in het buitenland zijn. Vaesen riep daarbij op om "wie betrouwbaar is" een volmacht te vragen.



Volgens Sels werden "confidentiële gegevens uit het personeelsdossier" aangewend "voor de campagne van één kandidaat". Sels is ook gechoqueerd dat "wie mij als kandidaat steunt door de rectorale diensten blijkbaar als onbetrouwbaar gekwalificeerd wordt".



Op mogelijke gevolgen voor de campagne wil de Kiescommissie niet vooruitlopen. De commissie komt pas maandag samen, bevestigt de voorzitter, Herman Daems. "Maar voor zover ik nu kan oordelen, is er geen onoorbaar gebruik geweest van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit. Er is eerder een ongelukkige samenloop geweest van zaken die beter gescheiden waren geweest", klinkt het.