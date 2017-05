"Kicks en status ook motieven voor geweldpleging door jongeren"

Door: redactie

De verklaring voor geweldplegingen door jongeren dienen niet alleen gezocht te worden in externe oorzaken zoals het gebrek aan ouderlijk toezicht. Jongeren kunnen zich daarnaast ook aangetrokken voelen door geweld omwille van de intense emotionele en lichamelijke sensaties die ze hierbij ervaren en hun verhoogde status. Dat stelt criminologe Evi Verdonck in haar doctoraat dat ze op 17 mei zal verdedigen aan de KU Leuven.

Verdonck ondervroeg in het kader van haar onderzoek meerdere keren 44 jongens tussen 14 en 25 jaar die in een gemeenschapsinstelling of in een gesloten centrum geplaatst werden wegens het gebruik van geweld en kreeg meerdere keren te horen hoe aantrekkelijk het gebruik van geweld is. "Het is een mix van adrenaline, angst en stress. Ze krijgen een kick bij een vechtpartij of voelen net voor een overal spanning in hun lijf", aldus Verdonck in Campuskrant.



Bij het ervaren van deze "sensatie" speelt ook de reputatie, de rol en de beoordeling van de omgeving waarin zich plaatsen een grote rol. "Die sensatie hangt nauw samen met het oordeel van de groep. Jongeren gebruiken immers vaak geweld om hun status en imago hoog te houden. De reacties van de groep zijn vaak een reden om nog meer geweld te plegen", aldus Verdonck.



Hoe ze een en ander na de feiten plaatsen, bepaalt mee of de jongeren voortgaan met geweld of niet. "Ze moeten al die extreme gevoelens een plaats geven, de kick en het eergevoel, maar eventueel ook de spijt en schaamte. Een deel overtuigt zichzelf dat het niet zo slecht is, wat ze doen en verdringt de negatieve emoties met alcohol, drugs of prostituees. Andere jongens komen tot het besef dat ze er niets meer mee te maken willen hebben", zegt Verdonck.