Volgend jaar boeddhisme op school?

LIEVE VAN BASTELAERE

22/04/17 - 12u59

© afp.

De Boeddhistische Unie België (BUB) is druk aan het overleggen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om haar levensfilosofie erkend te krijgen in ons land.

Het boeddhisme zou vanaf januari 2018 erkend worden als niet-confessionele levensbeschouwing en niet als godsdienst. Dat vinden de boeddhisten zelf ook een logische keuze, omdat ze hun filosofie niet als een godsdienst zien. "Wij geloven niet in een God die de wereld schiep, maar beschouwen elke mens als een Boeddha in wording", klinkt het in de Sudpresse-kranten.



Als de erkenning er komt, zullen kinderen in de toekomst op school niet enkel kunnen kiezen voor godsdienst of niet-confessionele zedenleer, maar ook voor het boeddhisme. Volgens Carlo Luyckx, voorzitter van de BUB, zullen heel wat ouders interesse hebben voor deze mogelijkheid, "want 100.000 Belgen zijn aanhanger van onze filosofie".