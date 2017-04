Vanaf volgend schooljaar nieuwe regeling voor schoolfruit

EB

Vanaf volgend schooljaar komt er een nieuwe subsidieregeling voor fruit en melk op school. Kinderen van het basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs zullen dan gedurende tien weken recht hebben op één portie gratis groenten, fruit en/of melk per week. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Hilde Crevits en Jo Vandeurzen willen op die manier meer scholen bereiken.

De bestaande schoolfruitregeling, bekend als 'Tutti Frutti', en de subsidieregeling van schoolmelk worden samengevoegd en bijgestuurd. Bedoeling is om het systeem "efficiënter en administratief eenvoudiger" te maken voor de deelnemende scholen.



Kinderen zullen vanaf volgend schooljaar gedurende tien weken recht hebben op één portie gratis groenten, fruit en/of melk per week. Scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen hebben recht op een verdeling gedurende twintig weken.



Verder zal er niet langer een financiële bijdrage vereist zijn van de ouders of de school zelf. Daardoor moet de drempel voor de scholen om deel te nemen ook lager komen te liggen. De ministers rekenen er dan ook op dat de nieuwe regeling "een succes zal worden en dat zoveel mogelijk kinderen met de gezonde tussendoortjes in aanraking zullen komen".



De regering besteedt jaarlijks 3,2 miljoen euro aan het project. De financiering gebeurt vanuit Europese landbouwmiddelen (2,7 miljoen euro) en Vlaamse middelen die ministers Vandeurzen en Schauvliege (elk 220.000 euro) ter beschikking stellen. De Vlaamse zuivelboeren en de groenten- en fruitkwekers dragen zelf, via de VLAM, ook hun steentje bij (60.000 euro).