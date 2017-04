Gezocht: leerling buitengezet in de lagere school

Door: redactie

In twee jaar tijd hebben de Vlaamse en Brusselse scholen 40% meer leerlingen buitengezet. Van de 2.387 kinderen die vorig jaar werden weggestuurd, kwamen er 49 uit het basisonderwijs.



