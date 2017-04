40 procent meer leerlingen van school gestuurd in 2 jaar tijd

BRECHT HERMAN

19/04/17 - 05u00

© thinkstock.

In Vlaanderen en Brussel hebben scholen in twee jaar tijd 40% meer leerlingen buitengezet. Een gevolg van het toenemende aantal jongeren met ­gedragsproblemen, maar óók van on­geduldige scholen.

Vorig schooljaar hebben alle scholen in Vlaanderen en Brussel samen 2.387 leerlingen definitief uitgesloten. Een toename van 17% in vergelijking met het schooljaar voordien en zelfs 40% meer dan in 2013-2014. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). "Scholen worden meer en meer geconfronteerd met jongeren met gedrags­problemen, meestal kinderen die het thuis niet gemakkelijk hebben", weet Inge Van Trimpont, voorzitter van de CLB-samenwerkingscel van de onderwijsnetten.



Agressie

Voor leerkrachten en directie is het niet altijd evident om daarmee om te gaan. "Geen enkele school gooit graag iemand buiten en meestal is er een traject aan voorafgegaan, maar als ­iemand écht over de schreef gaat, kan het soms niet anders. Het gaat dan vooral over leerlingen die verbaal én fysiek agressief zijn of diefstal plegen."



Volgens onderwijsprofessor Martin ­Valcke van de UGent hebben de directies toch te weinig geduld. "Schoolreglementen worden steeds strikter geïnterpreteerd. Je mag zoveel keer iets verkeerd doen, daarna vlieg je buiten. Verzachtende omstandigheden tellen nauwelijks nog mee." Valcke wijst er ook op dat dezelfde leerlingen soms jaar na jaar in de ­statistieken voorkomen, telkens door een andere school buitengezet.



