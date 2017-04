"Steun van schoolteam cruciaal voor beginnende leerkrachten"

Door: redactie

De steun van het schoolteam is heel belangrijk voor beginnende leerkrachten om in het onderwijs aan de slag te blijven. Dat blijkt uit het doctoraat door Charlotte Struye van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven waarin ze pleit om het individuele mentorschap voor beginners uit te laten groeien tot een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren binnen de school.

Momenteel verlaat in het basisonderwijs zo'n 14 procent van de beginnende leerkrachten het onderwijs binnen een periode van 5 jaar. In het secundair loopt dit op tot 22 procent. In een blog op de website van de KU Leuven noemt Struye dit alarmerend, onder meer vanwege de voorspelling dat het onderwijs tegen 2023-2024 nood heeft aan 10 procent meer voltijdse leraren. "Hierdoor kan er in scholen ook geen ervaring en expertise worden opgebouwd. Bovendien moeten we vaststellen dat hoofdzakelijk de meest getalenteerde leraren het onderwijs verlaten", zegt de onderzoekster.



Mentor

Vele Vlaamse scholen duiden een ervaren leerkracht aan als mentor om beginners te begeleiden. Uit het onderzoek van Struye bij 1.000 leraren blijkt dat echter slechts 13 procent van de beginners deze aanduidt als persoon met wie ze aspecten van de klaspraktijk bespreken. Niet zozeer de mentor, maar wel het schoolteam kan volgens haar het verschil maken. Leraren met een grotere sociale verbondenheid met collega's zijn meer tevreden over de job en voelen een grotere betrokkenheid tot de organisatie, waardoor ze minder geneigd zijn het lerarenberoep te verlaten. De invloed is beduidend groter voor beginnende dan voor ervaren leerkrachten.



Nieuwe invulling

In haar doctoraat pleit Struye ervoor om het mentorschap een nieuwe invulling te geven. "We moeten dit durven beschouwen als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren binnen de school. Samen vormen ze immers een sociaal vangnet voor beginners". In dit verband is het volgens de onderzoekster ook belangrijk dat beginnende leraren een volwaardige en voldoende langdurige aanstelling krijgen in één school in plaats van een verzameling van versnipperde uren over diverse scholen heen. "Slechts dan gaan beginnende leraren alsook het schoolteam willen investeren in hun onderlinge relatie en kan informeel mentorschap ontstaan."