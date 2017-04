Rectorverkiezingen verhitten gemoederen aan UGent

SPS

Bron: Belga

Rector Anne De Paepe en kandidaat-rector Rik Van de Walle. © Belga / Wannes Nimmegeers.

Kandidaat-rector Rik Van de Walle meent dat hij het mikpunt is van een lastercampagne na allerlei berichtgeving over de macht van de loge om een vrijmetselaar op de hoogste stoel te krijgen, en over intimidatie van huidig rector Anne De Paepe om zich geen kandidaat te stellen. Dat schrijft hij op Facebook.

Studentenblad Schamper bond vorige week de kat de bel aan door te stellen dat de loge na twee katholieke rectoren weer een vrijmetselaar aan het roer wil. Als alle universitaire personeelsleden jaarlijks hun bezoldigde en onbezoldigde mandaten moeten bekendmaken, waarom dan niet hun functies binnen de loge, vroeg professor Roald Docter zich in dezelfde editie in een lezersbrief af. "In theorie bieden de huidige rectorverkiezingen een uitgelezen kans om alle schimmigheid uit de wereld te helpen", schreef hij.



De Standaard breidde vorige week verder op de (vermeende) invloed van de loge aan de UGent, terwijl De Morgen maandag schreef dat huidig rector Anne De Paepe, van katholieke gezindte, geïntimideerd werd om zich geen kandidaat te stellen. Volgens "anonieme bronnen" zouden leden van de loge daarachter zitten, omdat die de kandidatuur van vrijmetselaar Rik Van de Walle steunen.



Rik Van de Walle reageert vandaag op Facebook dat hij het mikpunt werd van een lastercampagne "waarbij in vooraanstande kranten door anonieme bronnen allerhande complottheorieën werden geschetst", schrijft hij. "Ik vraag dat dit stopt, want het brengt vooral de UGent schade toe." Dat laatste vraagt ook Mieke Van Herreweghe, die samen met Van de Walle een duo vormt. De kwestie verhit alvast de gemoederen, want aan het complex Rozier staat maandag op de grond geschilderd "geen loge aan onze unief".



Van de Walle zegt dat de verkiezingen een "voorbeeld van democratie" zijn. "Er is geen enkele nood om daarbij met modder te gooien: studenten en medewerkers zullen kiezen voor een positief project en trekken hun conclusies." Hij steekt ook de hand uit naar het andere kandidatenduo.



Volgende week woensdag opent een eerste stemronde tussen duo's Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, en Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger.