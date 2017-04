"Gentse rector onder druk gezet om zichzelf niet op te volgen"

Door: redactie

Rector Anne De Paepe van de UGent in maart van dit jaar. © belga.

Anne De Paepe is onder druk gezet om zichzelf niet op te volgen als rector van de UGent, schrijft De Morgen vandaag. Een groep prominente academici en bestuurders heeft haar en haar directe omgeving geïntimideerd, zo melden meerdere anonieme bronnen uit academische en politieke hoek.

Ook De Paepe bevestigt dat ze geïntimideerd werd. De Paepe nam begin maart afscheid omwille van de dood van haar echtgenoot, zo verklaarde ze, maar vanaf begin dit jaar werd ze benaderd om te stoppen. Zij zou onder meer het voorzitterschap van de Associatie UGent aangeboden hebben gekregen, maar sloeg dit voorstel af.



Meerdere intimidaties

Volgens academici gaat het om meerdere intimidaties. "Begin februari heeft De Paepe mij en een aantal ander mensen erover ingelicht", zegt een academicus in De Morgen. "Ze heeft verteld dat ze benaderd is door kandidaat-rector Van de Walle. 'Denk goed na, want het zal keihard gespeeld worden', moet ze te horen hebben gekregen."



Invloedrijke academici

Volgens de betrokkenen gaat het om een groepje invloedrijke academici en politici, onder wie enkele decanen en bestuursleden van de universiteit. Hun gemeenschappelijke factor? Het lidmaatschap van de loge en hun steun voor kandidaat-rector Rik Van de Walle. Die geeft echter aan geen weet te hebben van intimidatiepogingen. "Er wordt wel beweerd dat er op een georganiseerde manier naar De Paepe is toegestapt. Maar ik ben daar geen vragende partij voor."