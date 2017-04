Driehonderd extra leraren dankzij M-decreet

Door: redactie

6/04/17 - 05u30 Bron: Belga

Er komt extra geld voor het M-decreet. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voorziet vanaf 1 september elk jaar 15,2 miljoen euro extra. Zo'n driehonderd nieuwe leraren zullen vooral leerlingen met gedragsstoornissen en kleuters met het syndroom van Down moeten helpen.

Samen met de automatische verhoging van de budgetten door het stijgende aantal leerlingen zal het budget voor het M-decreet volgend schooljaar stijgen tot 107 miljoen euro. Dat is 30 procent meer dan dit schooljaar.



Regionale ondersteuningsnetwerken

"Twee groepen kinderen kregen tot nu geen ondersteuning: leerlingen met vrij zware gedragsproblemen en kleuters met het syndroom van Down. Daar komt verandering in", zegt Crevits. Het geld wordt ondergebracht in regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin werken scholen onderling samen, maar overleggen ze ook met ouders, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het buitengewoon onderwijs. Zo zal worden gekeken waar de noden hoog zijn.



Crevits wil die regionale netwerken op 1 september invoeren. Ze vraagt dat de scholen er eind juni al werk van maken.