Arme immigrantendochter wint beurs voor prestigieuze VS universiteit: "Op school telde niet waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat"

IB

30/03/17 - 02u01 Bron: Daily Mail, twitter

De campus van de prestigieuze Massachusettes Institute of Technology in Cambridge bij Boston © thinkstock.

Tafsia Shikdar, dochter van Bengaalse immigranten, die in een van de armste delen van Londen woont, heeft een volledige beurs gewonnen om aan het MIT, het Massachusetts Institute of Technology, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, te gaan studeren. "Te weten dat ik op dezelfde plek ga studeren als de tweede man die naar de maan ging, is gewoon geweldig!"

De beurs, ter waarde van zo'n tweehonderd duizend Britse ponden (zo'n 23.1084,29 euro) is bedoeld om haar studiekosten, zoals inschrijfgeld, kot en boeken te betalen. Het meisje zal vanuit haar ouderlijk huis in West Ham, Londen, verhuizen naar de Amerikaanse stad Boston, waar ze samen met de slimste mensen ter wereld gaat studeren. Ze wil graag ingenieur worden.



Op dit moment studeert ze nog aan de Newham Collegiat Sixth Form Centre, waar ze zich specialiseert in wiskunde, fysica, biologie en chemie: verwacht wordt dat ze voor haar eindexamen 20 op 20 zal halen voor alle vakken. De school hielp haar om binnen te raken bij de prestigieuze universiteit: ze organiseerde een interview met een alumnus van Harvard, die haar hielp met het invullen van alle papieren. Nadat haar aanvraag succesvol was, had ze in het centrum van Londen een gesprek met een afgevaardigde van het MIT, dat ook goed verliep.



In de wolken

Toen Tashia hoorde dat ze de beurs had gewonnen, was ze door het dolle heen. "Het klinkt misschien een beetje cliché, maar ik was echt in de wolken toen ik het hoorde. Te weten dat ik op dezelfde plek ga studeren als de tweede man die naar de maan ging, is gewoon geweldig", zegt Tafsia. "Ik ben vol bewondering voor de mensen die daar gestudeerd hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de grootse technologische vooruitgang van de afgelopen jaren. Het is een voorrecht voor mij om bij hen te mogen horen."



Rolmodel

Dat ze uit een arme Londense buurt afkomstig is, deert haar niet: het versterkt enkel haar gevoel een voorbeeld of een rolmodel te willen zijn voor haar arme buurtgenoten: "Ze willen de beste, slimste mensen. Het maakt dus niet uit wat je achtergrond is. Ik wil niet dat mensen gaan denken dat ze geen kans hebben bij een instituut als het MIT vanwege hun achtergrond, of omdat hun families niet rijk zijn. Het zijn vooral mentale grenzen waardoor mensen stoppen hun droom na te jagen. Mensen hier denken dat ze niet goed genoeg zijn om zulke hoge doelen te hebben. Maar ik ben hier om de mensen te zeggen dat het wel kan. Waarom zou iemand uit het East End van Londen niet naar MIT kunnen gaan? Waarom zouden we niet grote dromen nastreven?"



Groot denken

Tashia is haar school erg dankbaar voor alle hulp en kansen die ze er kreeg. "Op school telde niet waar je vandaan kwam, maar waar je naartoe gaat. Ze moedigen je aan om groot te denken, echt groot, zo groot als je kan denken. Ik ben altijd al zo geweest, maar die houding heeft me wel gesterkt", vertelt ze. "Het komt neer op verwachting en hard werken. Op onze eerste dag namen ze ons mee naar Cambridge om de verschillende colleges van de universiteit te gaan bekijken. Dan zie je meteen waar je naartoe werkt. Ze vertellen ons dat dit ook voor ons binnen handbereik ligt, als we er maar hard genoeg voor werken."



Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Negen van Tafsia's klasgenootjes mogen volgend jaar in Oxford en Cambridge beginnen.