Door: redactie

29/03/17 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Zo'n 4.000 studenten proberen op dit moment in Leuven het wereldrecord cantussen te verbeteren. Tijdens zo'n cantus zingen de studenten urenlang drankliederen - en intussen drinken ze dus ook. Om te verbroederen.

Dit is geen gewone cantus maar een beiaardcantus - ze zingen dus op de tonen van de beiaard in de universiteits- bibliotheek. De cantus duurt nog tot tien uur vanavond, 12.000 liter bier houdt de kelen gesmeerd - het is wel niet zeker dat het toonvast blijft.